Ксения Мишина дала новый комментарий о своем "романе" с Остапчуком

Актриса своих отношениях с экс-коллегой по "Танцам со звездами".

Мы уже рассказывали, что в сети ходят слухи о романе между Ксенией Мишиной и Владимиром Остапчуком. Ранее актриса резко опровергла сплетни, а после дала более открытый комментарий в интервью для телеканала “Украина“.

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Так, в беседе с ведущими “Ранку з Україною“ артистка призналась – того, о чем пишут в СМИ, “к сожалению, не было“, чем вызвала яркую реакцию у ведущих, а Григорий Герман даже в шутку позвал Владимира в студию, раз Ксения сказала “к сожалению“.

К сожалению, мы с Вовой никуда не летали, нигде не целовались и даже не шопились, как об этом писали. Все время я нахожусь в Украине, работаю над многими проектами. Не знаю, кем это было выдумано, но, как минимум, это забавно, – прокомментировала Ксения Мишина в эфире телеканала “Украина“. – У нас дружеские отношения, но после участия в одном проекте никакого общения между нами нет, - поделилась Мишина.

Недавно Влад Яма озадачил заявлением о финалистах “Танцев со звездами“.

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