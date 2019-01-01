Звезда раскрыла жуткие подробности об отце своего ребенка .

"Спустил меня с лестницы": Ксения Мишина рассказала о токсичных отношениях instagram.com/misha.k.ua

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Победительница шоу “Танцы со звездами“ актриса театра и кино Ксения Мишина рассказала в интервью, как столкнулась с тиранией и насилием в отношениях. Шокирующими подробностями звезда поделилась в программе “Зірковий шлях“. Ксения рассказала, что тираном был отец ее ребенка, с которым она познакомилась еще будучи студенткой. Избранник был намного старше и сначала очень сильно подавлял девушку морально, а позднее даже применял физическую силу.

Мне было стыдно изначально за это. А потом я поняла – боже, в нашей стране очень много таких женщин. И не с одним ребенком, а с тремя, – говорит Ксения.

Ксения призналась, что очень любила своего избранника и была счастлива, когда забеременела от него, однако именно в этот момент он изменился по отношению к девушке. Пара жила вместе и уже готовилась к свадьбе, когда отношения просто сошли на нет.

Естественно это была любовь. Естественно, - вспоминает Мишина. - А потом все пошло просто наперекосяк, и для меня это было крайне удивительно. Человек просто изменился и стал отвратительно себя вести. И я поняла, что я терпеть это не буду.

instagram.com/misha.k.ua

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Будучи на третьем курсе Ксения на седьмом месяце беременности сбежала от домашнего тирана в родной Севастополь. Однако, тиран не успокоился - и однажды навестил бывшую девушку в на работе, нанеся ей увечья.

Спустя 4 года, сыночку 4 или 5 лет было, явился. В театр. В общем побил меня. Да. Непонятно за что. То есть в пьяном состоянии. Шел спектакль, я вышла со спектакля и меня просто спустили с лестницы. Ну и все, и человек пропал, – рассказала актриса.

instagram.com/misha.k.ua

Сейчас Ксения Мишина уже простила обидчика, но до сих пор переживает за собственное спокойствие и за спокойствие своего сына Платона, которого воспитывает самостоятельно.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала роман с Владимиром Остапчуком.

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