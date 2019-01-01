"Да ну?": Владимир Остапчук возмутил подписчиков пикантным снимком

Телеведущий выставил фото с голым торсом - и нарвался на критику в Сети.

Владимир Остапчук возмутил подписчиков пикантным снимком instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который около месяца назад подтвердил свое намерение развестись с Еленой Войченко после 12 лет брака, выставил в Сеть “постельное“ фото с голым торсом. Снимок, который Остапчук добавил в Инстаграм, стал иллюстрацией к его посту о “сбывшейся мечте“ - Владимир поделился радостью, что устроил себе послеобеденный сон.

Когда тебе 35 и с тобой случается то, о чем ты так давно мечтал.

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Сладкий дневной сон 😴

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Ты хочешь все бросить и прямо сейчас вздремнуть? - написал Остапчук.

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Реакция фолловеров на фото была довольно неоднозначной. Часть подписчиков отметили, что Владимир “красавчик“ и забросали его в комментариях сердечками-эмодзи. Однако, некоторых поклонников изумила “сильная волосатость“ Остапчука - ведущему порекомендовали эпиляцию. Также поклонники покритиковали Владимира за пост - напомнив, что его супруга сейчас находится в Канаде с 2-мя детьми, потому ей, наверно, некогда спать после обеда.

Да вам мужчинам, не надо ни рожать и не воспитывать детей, вам бы только поспать. 😢

Та ну???? Волосат? Ну нєєєє

Я думаю с Остапчуком многие бы захотели сейчас вздремнуть!)) 🙈😆

Підмишками побрий

Фото до или после?😂

Ну ниче се. Красавец мужчина

Хорошенький! Если бы не был женат, можно было бы и влюбиться🙆‍♀️🙃❤️✌🏼

Ну да, жена с двумя детьми наверно о сне мечтает, а он видишь ли мечты свои сбывает... - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Елена Войченко очаровала Сеть новым фото.

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