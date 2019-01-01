Ведущая "Зважених" кардинально сменила имидж - реакция подписчиков .

Не будите хейтеров: Анита Луценко засветилась с короткими ярко-розовыми волосами instagram.com/anitasporty

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Ведущая проекта "Зважені і щасливі", тренер Анита Луценко кардинально сменила имидж. В Инстаграм девушка выставила фото с новой прической - Анита позирует с коротко стриженными волосами ярко-розового цвета.

Всем 🌸 😘, - коротко подписала Луценко.

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Поклонники пришли в восторг от новой прически Аниты, правда, в нескольких комментариях пошутили, что скоро активизируются хейтеры.

Как мне нравится! - написала певица Вера Брежнева.

Анита, не будите хейтеров, они только смирились со стрижкой, а теперь это😅😅😅😅😅

круто! 👍 прям весну напомнили!

Клас💖💖💖💖

Доця, напевно, в захваті)

Круче, чем белый❤️❤️❤️

Вау!!! Смело!🔥👍

Цвет бомбический👍🏻👍🏻👍🏻💗

Еще нужен единорог💐, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что участница “Зважених“ показала фото с зелеными волосами.

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