Не будите хейтеров: Анита Луценко засветилась с короткими ярко-розовыми волосами
Ведущая "Зважених" кардинально сменила имидж - реакция подписчиков .
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Ведущая проекта "Зважені і щасливі", тренер Анита Луценко кардинально сменила имидж. В Инстаграм девушка выставила фото с новой прической - Анита позирует с коротко стриженными волосами ярко-розового цвета.
Всем 🌸 😘, - коротко подписала Луценко.
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Поклонники пришли в восторг от новой прически Аниты, правда, в нескольких комментариях пошутили, что скоро активизируются хейтеры.
- Как мне нравится! - написала певица Вера Брежнева.
- Анита, не будите хейтеров, они только смирились со стрижкой, а теперь это😅😅😅😅😅
- круто! 👍 прям весну напомнили!
- Клас💖💖💖💖
- Доця, напевно, в захваті)
- Круче, чем белый❤️❤️❤️
- Вау!!! Смело!🔥👍
- Цвет бомбический👍🏻👍🏻👍🏻💗
- Еще нужен единорог💐, - пошутили в Сети.
Ранее мы писали, что участница “Зважених“ показала фото с зелеными волосами.
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