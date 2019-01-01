Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Не будите хейтеров: Анита Луценко засветилась с короткими ярко-розовыми волосами

Комментариев: 0
Ведущая "Зважених" кардинально сменила имидж - реакция подписчиков .

Не будите хейтеров: Анита Луценко засветилась с короткими ярко-розовыми волосами
Не будите хейтеров: Анита Луценко засветилась с короткими ярко-розовыми волосами
instagram.com/anitasporty

Читай также: Анита Луценко рассказала, почему нужно есть за час до тренировки

Ведущая проекта "Зважені і щасливі", тренер Анита Луценко кардинально сменила имидж. В Инстаграм девушка выставила фото с новой прической - Анита позирует с коротко стриженными волосами ярко-розового цвета.

Всем 🌸 😘, - коротко подписала Луценко.

скриншот

Читай также: Анита Луценко поделилась комплексом упражнений на все группы мышц

Поклонники пришли в восторг от новой прически Аниты, правда, в нескольких комментариях пошутили, что скоро активизируются хейтеры.

  • Как мне нравится! - написала певица Вера Брежнева.
  • Анита, не будите хейтеров, они только смирились со стрижкой, а теперь это😅😅😅😅😅
  • круто! 👍 прям весну напомнили!
  • Клас💖💖💖💖
  • Доця, напевно, в захваті)
  • Круче, чем белый❤️❤️❤️
  • Вау!!! Смело!🔥👍
  • Цвет бомбический👍🏻👍🏻👍🏻💗
  • Еще нужен единорог💐, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что участница “Зважених“ показала фото с зелеными волосами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: яркие волосы, Анита Луценко, Зваженi та щасливi
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь