Анита Луценко рассказала, почему нужно есть за час до тренировки

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Популярный фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram ответила на один из самых распространенных вопросов, почему нужно кушать за час до тренировки.



Анита рассказала, что рекомендуется есть за 1 -1.5 часа до тренировки , потому что сосуды пищеварительной системы во время нагрузки сужаются и их кровоснабжение снижается на 25-75% и она ( кровь) плывет в мышцы. Тормозится пищевой центр нервной системы. Ну грубо говоря лучше ничего в желудок не класть. Ну а поесть можно через час после тренировки. Тогда как раз пройдёт 3 часа с момента предыдущей еды. Поели: 1 час на переваривание, 1 час тренировка, 1 час после тренировки итого 3 часа! Нормальный перерыв между едой 3-4 часа.



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