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Что вредит микрофлоре кишечника

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Микрофлора кишечника играет определяющую роль в работе желудочно-кишечного тракта .
Что вредит микрофлоре кишечника
Что вредит микрофлоре кишечника
Depositphotos.com

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В желудочно-кишечном тракте человека живет больше 100 триллионов бактерий. Вместе они образуют микробиоту (она же микрофлора) ЖКТ. Переизбыток патогенных бактерий, в свою очередь, может привести к воспалениям (гастритам, колитам и другим заболеваниям ЖКТ), ожирению, инсулинорезистентности, диабету и даже раку толстой кишки.  

  • Смена часовых поясов

Одна из причин изменений в микрофлоре – это смена часовых поясов. Этот дисбаланс приводит к тому, что наша кишечная флора теряет определенные микроорганизмы, что провоцирует воспалительные процессы пищеварения.

Что вредит микрофлоре кишечника
Что вредит микрофлоре кишечника
Depositphotos.com

  • Стрессовые ситуации

В стрессовых ситуациях организм выделяет кортизол. Этот гормон действует на  мышцы пищеварительной системы, вызывая изменения в толстой кишке, которые влияют на кишечную флору,

  • Много антибиотиков

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Помните, что антибиотики уничтожают любой микроорганизм, будь то патогенный или полезный, как в случае с микрофлорой. У новорожденного антибиотик не только уничтожает патогенные микроорганизмы, но и пагубно влияет на полезную микрофлору кишечника. Это может привести т к патологиям, связанным с аллергией или пищевой непереносимостью.

Что вредит микрофлоре кишечника
Что вредит микрофлоре кишечника
Depositphotos.com

  • Неправильное питание

Гамбургеры, картофель фри, крылышки, жареные в масле мы едим из-за нехватки времени или просто потому, что нам это нравится. Но сколько раз, например, с вами случалось, что через некоторое время после приема пищи вы страдали от болей в животе? Эти блюда едва содержат растворимую клетчатку, поэтому при употреблении в избытке они стимулируют кишечный тракт и могут вызвать как диарею, так и запор.

  • Мало сна

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Кишечник, как и все остальные органы, живет по биологическим часам и подчиняется циркадным ритмам. Поэтому недостаток сна может привести к дисбалансу микробиоты.

Ранее мы писали, какие углеводы помогают похудеть.

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Теги: микрофлора кишечника, привычки, антибиотики
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