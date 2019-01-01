Педиатр развеял несколько распространенных заблуждений относительно применения антибиотиков .

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18-24 ноября - Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке делится информацией об антибиотиках, которую нужно знать всем. В этот раз педиатр рассказал, в какие мифы пора перестать верить.

​Антибиотики действуют на вирусы.

При вирусных инфекциях антибиотики не действуют, не помогают и не улучшают ничего, кроме материального благополучия производителей и продавцов антибактериальных средств.

Антибиотики “садят“ иммунитет.

Ни одно из современных антибактериальных средств не обладает угнетающим действием на иммунную систему. Не нужно путать причину и следствие! В угнетении иммунитета виновата болезнь, которая и послужила поводом для назначения антибиотикотерапии.



Доктор Комаровский развеял популярные мифы об антибиотиках pinterest

Антибиотики обладают профилактическим эффектом при вирусных инфекциях.

Антибиотикотерапия не способна уменьшить вероятность бактериальных осложнений. Осложнения все равно возникают, но связаны они с бактериями, которые уцелели после напрасно назначенного антибиотика. Следовательно, нужен уже другой препарат, и этот “другой“, как правило, заметно дороже первоначального - напрасного.

Антибиотики бывают сильными и слабыми.

Часто силу антибиотика увязывают с его способностью опустошать карманы и кошельки. Людям очень хочется верить в тот факт, что если антибиотик “А“ в сто раз дороже, чем антибиотик “Б“, то он в сто раз эффективнее. Но это не так.

Все очень дорогие препараты используются лишь в очень серьезных и, к счастью, не очень частых ситуациях, когда конкретная болезнь вызвана микробом, устойчивым к действию большинства препаратов, когда имеет место выраженное снижение иммунитета, когда состояние настолько тяжелое, что требуется очень быстрая и очень эффективная помощь.



Доктор Комаровский развеял популярные мифы об антибиотиках pinterest

Вместе с антибиотиками нужно принимать антигрибковые препараты.

Кандидоз - как специфический побочный эффект при антибиотикотерапии - вполне возможен, и его развитие действительно подлежит лечению с использованием антигрибковых средств. Но никаких доказательств того, что антигрибковые препараты оказывают профилактическое действие и уменьшают вероятность кандидоза, не существует. Для “профилактики“ чаще всего применяют (назначают) такие препараты, как нистатин и флуконазол.

В результате пациент съедает ненужное лекарство; необоснованно тратятся деньги; кандидоз (вызванный устойчивыми к данному лекарству грибками) все равно возникает, поэтому надо назначать (приобретать) другое средство - сильнее, активнее и дороже. При приеме антибиотика надо принимать лекарство “для кишечника“.

Угнетение кишечной флоры, выраженное настолько, что это требует лечения, - явление достаточно редкое. Встречается оно при длительном применении антибиотиков широкого спектра действия, особенно тогда, когда прием антибиотика сопровождается экспериментами с питанием - насильственным кормлением, злоупотреблением жирной пищей.

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Тем не менее диета в сочетании с прекращением антибиотикотерапии - вполне достаточное лечение, поскольку кишечная флора восстанавливается достаточно быстро. Так, большинство капсул с “волшебными бактериями“ - это лекарства с недоказанной эффективностью.



Доктор Комаровский развеял популярные мифы об антибиотиках pinterest

Противоаллергические средства обязательны при антибиотикотерапии.

Относительно этого заблуждения Комаровский привел пример-пояснение:

У мальчика Пети аллергия на ампициллин. Но мы этого пока еще не знаем. Ребенок съел таблетку ампициллина, и через час появилась зудящая сыпь, прием антибиотика отменили. Второй вариант развития событий. Вместе с ампициллином мальчику дали противоаллергический препарат супрастин. Сыпь появилась не сразу, а после третьей таблетки ампициллина. Таким образом вместо одной таблетки противопоказанного для него ампициллина Петя получил три таблетки. Лучше это или хуже - вопрос риторический. Резюме: аллергия, связанная с приемом антибиотиков, действительно не редкость-

Отсюда важное правило - препарат, вызывающий аллергическую реакцию, должен быть незамедлительно отменен и заменен препаратом другой группы.

Доктор Комаровский развеял популярные мифы об антибиотиках pinterest

Если после приема антибиотика стало хуже - его следует незамедлительно отменить и заменить.

Под действием антибиотиков бактерии могут разрушаться, и это сопровождается выбросом в кровь так называемым эндотоксинов. На выброс эндотоксинов организм реагирует ознобом, повышением температуры тела - все это в первые сутки лечения проявляется как реальное ухудшение состояния. Такое развитие событий получило название “эндотоксическая реакция“, и врачей специально учат тому, как отличить эндотоксические реакции от неэффективности препарата.

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Если после проглоченной таблетки или инъекции антибиотика повысилась температура и начался озноб, то это вовсе не означает, что данный препарат не подходит и надо бежать в аптеку за другим. Это означает, что надо посоветоваться с доктором.

Ранее мы писали, что следует знать об антибиотиках.

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