Какие углеводы помогают похудеть

Хотите похудеть — не переставайте употреблять углеводы.

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Одна из самых серьезных ошибок, которые можно совершить, сев на диету — полный отказ от углеводов. Построив свой рацион на одних белках и клетчатке, есть риск серьезно замедлить свой метаболизм, поэтому обязательно в рационе должны быть углеводы. Только есть одно “но“, нужно выбирать сложные углеводы.

Нут

Нут очень полезен, в основном из-за содержания незаменимых аминокислот, ответственных за полный обмен веществ.

Кукуруза

Протеины и витамины, содержащиеся в кукурузе, помогают улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также способствуют сжиганию жира. Стоит отметить, что сочетание кукурузы с бобами может усилить эффект потери веса, поскольку оба продукта содержат крахмал, углевод, который улучшает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ.



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Макароны из твердых сортов

Макароны из твердых сортов пшеницы уже давно включены в «диетический список». Это сложные углеводы, которые способствуют выведению токсинов из организма.

Стручковая фасоль

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Калий, содержащийся в стручковой фасоли, укрепляет мышечную ткань и нормализует состояние кишечника. Тем, кто отказался от мяса, рекомендуется есть стручковую фасоль из-за высокого содержания растительного белка. Не стоит забывать, что она содержат клетчатку, а также помогает нормализовать кровяное давление, выводить из организма вредные токсины и стимулировать работу сердца.



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Грибы

Несмотря на всю свою питательную ценность, грибы содержат очень мало калорий. Аминокислоты, фосфор, натрий, калий и витамины групп В, С и D делают грибы очень полезным продуктом. А содержание клетчатки и белка позволяет быстро удовлетворить голод.

Картофель

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Одним из самых противоречивых продуктов с точки зрения снижения веса является картофель. Однако степень его вреда для организма преувеличена. Не все знают, что содержание крахмала в картофеле, например, ниже, чем в макаронах или некоторых злаках. Также важен способ приготовления . Запеченный картофель с овощами и оливковым маслом, или вареный, не наносят вреда нашему организму.

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