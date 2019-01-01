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Какие углеводы помогают похудеть

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Хотите похудеть — не переставайте употреблять углеводы.
Какие углеводы помогают похудеть
Какие углеводы помогают похудеть
pinterest

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Одна из самых серьезных ошибок, которые можно совершить, сев на диету — полный отказ от углеводов. Построив свой рацион на одних белках и клетчатке, есть риск серьезно замедлить свой метаболизм, поэтому обязательно в рационе должны быть углеводы. Только есть одно “но“, нужно выбирать сложные углеводы. 

  • Нут

Нут очень полезен, в основном из-за содержания незаменимых аминокислот, ответственных за полный обмен веществ.

  • Кукуруза

Протеины и витамины, содержащиеся в кукурузе, помогают улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также способствуют сжиганию жира.  Стоит отметить, что сочетание кукурузы с бобами может усилить эффект потери веса, поскольку оба продукта содержат крахмал, углевод, который улучшает процесс пищеварения и ускоряет обмен веществ.

Какие углеводы помогают похудеть
Какие углеводы помогают похудеть
pinterest

  • Макароны из твердых сортов

Макароны из твердых сортов пшеницы уже давно включены в «диетический список». Это сложные углеводы, которые способствуют  выведению токсинов из организма.

  • Стручковая фасоль 

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Калий, содержащийся в стручковой фасоли, укрепляет мышечную ткань и нормализует состояние кишечника. Тем, кто отказался от мяса, рекомендуется есть стручковую фасоль из-за высокого содержания растительного белка. Не стоит забывать, что она содержат клетчатку,  а также помогает нормализовать кровяное давление, выводить из организма вредные токсины и стимулировать работу сердца.

Какие углеводы помогают похудеть
Какие углеводы помогают похудеть
pinterest

  • Грибы

Несмотря на всю свою питательную ценность, грибы содержат очень мало калорий. Аминокислоты, фосфор, натрий, калий и витамины групп В, С и D делают грибы очень полезным продуктом.  А содержание клетчатки и белка позволяет быстро удовлетворить голод.

  • Картофель

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Одним из самых противоречивых продуктов с точки зрения снижения веса является картофель. Однако степень его вреда для организма преувеличена. Не все знают, что содержание крахмала в картофеле, например, ниже, чем в макаронах или некоторых злаках.  Также важен способ  приготовления . Запеченный картофель с овощами и оливковым маслом, или вареный, не наносят вреда нашему организму.

Ранее мы писали о новых трендах правильного питания. 

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Теги: углеводы, питание, продукты
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