Екатерина Лукьяшко регулярно занимается в спортзале и кардинально сменила имидж.

"Такое теперь делаю...": Участница Зважених-9 удивила переменами в жизни instagram.com/caramellcheesecake

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Участница 9 сезона самого весомого шоу Украины “Зважені і щасливі“ 25-летняя Екатерина Лукьяшко, которая покинула проект первой, похоже, всерьез вознамерилась побороться за приз 100 тыс. грн., который получит кто-то из худеющих - за лучшие результаты дома. В Инстаграм Катя разместила пост о том, что постоянно тренируется и полностью изменила свой образ жизни. А судя по Инстаграм-странице звездного тренера Марины Боржемской, в команде которой была Катя, - девушка тренируется именно у нее, испытывая на себе более чем серьезные физические нагрузки.

Если бы кто-то год назад сказал мне, что буду просыпаться в шесть утра🕡, чтобы пойти в зал, я бы рассмеялась🙅. Все изменилось, когда я решилась на перемены🏋️🏊🚴. Имея цель и поддержку близких, можно достичь невозможного🙌. Просто если хочешь начать, первый шаг нужно сделать Сейчас💥, - написала мотивационный пост Екатерина.

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Похоже, кроме смены графика, участие в “Зважених“ вдохновило девушку и на другие эксперименты - в Инста-сториз Катя добавила фото, на котором позирует с ярко-зелеными волосами. Видимо, Екатерине пришлись по вкусу изменения - и она намерена их продолжать.

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Кроме того, Катя Лукьяшко удивила неожиданной историей, которая связывает ее со “Зважеными“ - еще с 7 сезона. Оказывается, Катя была дублершей Русланы Пысанки в промо-ролике проекта. Возможно, это судьба?

Мало кто знает, но “Зважені і щісливі“ появились в моей жизни гораздо раньше, чем я стала участницей шоу✨. Видите ножки в красных туфлях👠 и барышню у окна в нюдовом пальто🌇? Ага, это я) Официальный дублер спины🏌️ и ног🤸 Русланы Писанки в промо-ролике 7-го сезона, - написала Катя.

Ранее мы писали, что участники “Зважених“ станцуют за победу.

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