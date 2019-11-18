Анита Луценко поделилась комплексом упражнений на все группы мышц

Выполнение этого комплекса не займет много времени.

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Украинский фитнес-тренера Анита Луценко регулярно делится на страничке в Instagram упражнениями, которые помогут обрести фигуру мечты. В этот раз главный фитнес-тренер страны показала универсальный комплекс упражнений, который можно выполнять, если нет времени на полноценную тренировку.

Небольшой комплекс из трёх упражнений

1. Планка с подтягивпнием колена -20 раз

2. Подъем таза -20 раз

3. Пресс по диагонали -20 раз

Выполнить все упражнений и снова повторить сначала ещё 2 круга. Отдых 30 сек между подходами - написала Анита Луценко.

Также не стоит забывать про правильное питание, полноценный сон и прогулки на свежем воздухе.



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