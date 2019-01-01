Ксения Мишина призналась, что почти каждый ее проект содержал "пикантные" кадры.

Победительница "Танцев со звездами" рассказала о постельных сценах в кино instagram.com/misha.k.ua

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Победительница популярного проекта “Танцы со звездами“-2019 актриса театра и кино Ксения Мишина рассказала поклонникам о том, как относится к интимным сценам в кино и сериалах. Об этом девушка написала в Инстаграм, добавив несколько снимков со съемок нового проекта. По словам Ксении, почти каждая ее новая работа содержал подобные “пикантные“ сцена - и она уже привыкла к такому формату съемок.

Многим же интересна тема интима в кино? 😇



Рассказываю ...) Постельные сцены раньше вызывали кучу эмоций , сейчас уже привыкла — не страшно😉



За последний год в моей профбиографии каждый проект включал себя такие моменты, причём часто они снимались в одной и той же квартирке, с подобными обстоятельствами ))) менялись лишь партнеры, моё имя и Слава богу постельное белье))) Хозяева локации уже со смехом встречали меня на пороге квартиры 😅 - пошутила Ксения.

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Актриса с юмором написала, как происходит подготовка к постельным сценам и открыла тайну, что под одеялом актеры лежат полностью одетые.

Первый съёмочный день - знакомство с партнёром: привет-привет и погнали))) неловкость, глупая улыбочка и будто никогда этого не делала - сопроводители процесса )

На телевидении не пропускают в эфиры откровенный интим , поэтому включив телевизор, вы врядли увидите больше чем чуть-чуть ))) Кинотеатры - дело другое, на больших экранах можно показать намного больше ... А легкость сцены на фото состояла в том, что с моим партнёром мы уже не в первый раз играли вместе, поэтому все неудобства сопровождались диким смехом и фразами : ну , Саня , уже ведь не в первый раз ))) И самое интересное — под одеялом артисты обычно полностью одетые !) - написала Мишина.

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