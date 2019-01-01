Моника Беллуччи снялась для обложки модного глянца

Актриса не перестает удивлять своей красотой.

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55-летняя Моника Беллуччи, которая рассказала подробности своих отношений с Венсаном Касселем, поражает своей нетленной красотой. Накануне актриса стала лицом марокканского журнала L'Officiel. Звезда позировала перед камерой в сдержанных нарядах, но с массивными украшениями.

instagram.com/monicabellucciofficiel/

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В своем Инстаграм Моника Беллуччи поделилась серией фотографий, автором которых стал французский портретный фотограф Тиемо Сандер. Знаменитая итальянка примерила украшения от одного из самых известных ювелирных брендов изысканных драгоценностей Cartier - это кольца и подвески с драгоценными бриллиантами в форме слона и ожерелье с драгоценными камнями.

instagram.com/monicabellucciofficiel/

Отметим, что Моника начинала свою карьеру с модельного бизнеса. В подростковом возрасте Моника Беллуччи переехала во Францию, где вынуждена была работать манекенщицей, чтобы оплатить свое обучение на юридическом факультете. Однако после успешных съемок красавица решила изменить планы на жизнь и покинула университет.

Ранее Моника Беллуччи показала архивное фото.

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