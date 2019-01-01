Две самые эпатажные звезды украинской эстрады появятся в общем проекте .

Просто Bang: Maruv снялась в латексе вместе с Alyona.alyona instagram.com

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Две самые эпатажные артистки на украинской эстраде - Анна Корсун, которая выступает под псевдо Maruv и использует на сцене откровенные образы и БДСМ-стилистику, и рэперша Alyona.alyona засветились вместе в нарядах из латекса. Фото появилось в Инстаграм артисток. На нем девушки позируют вместе с Сергеем Лехкобитом, который участвует в номерах Maruv. Все одеты в черные облегающие костюмы.

Агелы и карли, - написано на фото.

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Подписчики обеих артисток пришли в восторг от такой коллаборации и отметили, что это будет “настоящий Bang“.

Ранее мы писали,что Анна Корсун нарвалась на критику из-за откровенных фото.

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