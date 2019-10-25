Моника Беллуччи показала архивное фото

Смотрите, как актриса выглядела в юности.

Итальянская актриса и фотомодель Моника Беллуччи, которая снялась в яркой рекламе известного бренда, поделилась с поклонниками архивным фото. 55-летняя звезда выложила в своем Instagram черно-белый снимок, на котором она позирует без одежды и без макияжа.

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Фото из моего архива, сделанное талантливым Ричардом Аведоном, - подписала снимок Беллучи.

Фаны актрисы оценили архивный кадр и написали множество теплых слов Монике.

Вы почти не изменились, повзрослели немного.

Идеал красоты.

Очень красивая, - считают поклонники Беллуччи.

Ранее Моника Беллуччи поразила сексуальным образом на вечеринке в Риме.

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