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Минимум макияжа: Даша Астафьева похвасталась фотосессией в откровенном боди

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Звезда Playboy Даша Астафьева показала кадры с новой фотосессии.
Минимум макияжа: Даша Астафьева похвасталась фотосессией в откровенном боди
Минимум макияжа: Даша Астафьева похвасталась фотосессией в откровенном боди
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева часто делиться с поклонниками откровенными кадрами в соцсети. Но на этот раз артистка снялась в весьма скромной фотосессии.

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На своей странице в Instagram Даша разместила несколько фото, на которых она позирует в боди светлого оттенка и почти без макияжа. Снимки сделала фэшн-фотограф Соня Плакидюк в рамках фотосессии для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.

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Ранее Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivona bigmir)net,

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