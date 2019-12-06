Минимум макияжа: Даша Астафьева похвасталась фотосессией в откровенном боди
Звезда Playboy Даша Астафьева показала кадры с новой фотосессии.
Популярная украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева часто делиться с поклонниками откровенными кадрами в соцсети. Но на этот раз артистка снялась в весьма скромной фотосессии.
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На своей странице в Instagram Даша разместила несколько фото, на которых она позирует в боди светлого оттенка и почти без макияжа. Снимки сделала фэшн-фотограф Соня Плакидюк в рамках фотосессии для косметического бренда HydroPeptide Ukraine.
Ранее Астафьева засветилась в компании шеф-редактора Playboy.
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