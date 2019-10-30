Моника Беллуччи рассказала подробности своих отношений с Венсаном Касселем

Беллуччи: "Сначала было очень сложно".

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Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, которая снялась в рекламе известного бренда, откровенно заговорила об отношениях со своим бывшим мужем Венсанем Касселем. По словам знаменитости, им удалось найти общий язык ради общих детей.

Конечно, это уже совсем другие отношения, так как многое в них отсутствует... Мы не то чтобы друзья, но, как родители, мы с ним партнеры. Сначала было очень сложно – были и скандалы, и недоразумения. Сейчас интересы наших дочерей стоят на первом месте. Когда мы с Венсаном хорошо общаемся, девочки счастливы. Ради них мы оставили все обиды в прошлом и стараемся быть поддержкой друг другу, - призналась актриса в интервью для Elle Weekly.

Моника, которой недавно исполнилось 55 лет, считает, что над отношениями должны работать оба.

Напомним, что Моника Беллуччи и Венсан Кассель поженились в 1999 году. В 2004 году у них родилась дочь Дева, а в 2010 – Леони. Однако в 2013 звездная пара объявила о разводе.

Ранее Моника Беллуччи поразила сексуальным образом на вечеринке в Риме.

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