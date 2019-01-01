Хореограф рассказал о "химии", которая была у них с партнершей по "Танцам".

"Я выходил на паркет и хотел ее": Женя Кот рассказал о страсти к Мишиной instagram.com/kot_jenya

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Победители проекта “Танцы со звездами“-2019 актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот еще во время участия в шоу спровоцировали множество слухов о своем романе. Поводом стала неподдельная страсть, которую пара выказывала на паркете. Позднее участники шоу признались, что между ними действительно есть “химия“ - но она возникает, так сказать, между “лирическими героями“ звезд.

Так, в интервью для Люкс ФМ Женя Кот признался, что “влюбиться“ в свою партнершу - это обязательное условие для того, чтобы танец получился чувственным и вызывал у зрителей сильные эмоции.

Всегда ставлю перед собой задачу: я должен ее любить, она должна мне реально нравиться. Это ощущение должно появиться у меня внутри, - рассказал хореограф.

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Также Женя отметил, что действительно испытывал возбуждение страсть к героине, которую играла Ксения.

У меня есть определенный персонаж номера. К примеру, как в нашем первом фокстроте. Я выходил и я хотел героиню Ксении. Без шуток. Я ее раздевал, трогал. Прикосновения на сцене должны быть или настоящими, или не должны быть вообще. Просто внутри всегда есть своеобразный стоп-кран — “дальше нельзя“, - рассказал хореограф.

К слову, жена Жени Кота признавалась в комментариях СМИ, что страстные танцы мужа с Мишиной ее не задевали, поскольку она очень хотела, чтобы муж победил в проекте.

Ранее мы писали, что Женя Кот показал фотосессию со своей женой.

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