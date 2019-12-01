Актриса "Дизель.Шоу" Виктория Булитко намекнула, что продолжает встречаться с партнером по Танцам.

"Танцуем по привычке": Булитко показала страстный танец с Дикусаром "на досуге" instagram.com/bulitk

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Актриса “Дизель.Шоу“ Виктория Булитко намекнула, что продолжает встречаться с партнером по "Танцам со звездами" даже после завершения проекта. В Инстаграм Виктория добавила видео, на котором они танцуют с Дмитрием Дикусаром в кафе. Виктория одета в откровенное черное платье с открытой спиной и разрезами по бокам, а образ дополнил высокий хвост с необычным плетением.

По воскресеньям мы с @dikusar_dmitriy танцуем.... привычка😅😅😅

@nikishin_uezd_1924 составил компанию )) - написала Булитко.

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Подписчики пришли в восторг от того, что пара встречается и после проекта и пожелали им танцевать так почаще. Также танец назвали зажигательным и страстным.

Запальний танець 🔥🔥🔥❤️❤️❤️

Вы очень красивая пара.Удачи вам“друзья“👍💞

Я буду скучать) Смотрел первый сезон и... ваш! Теперь Дикусар, как порядочный мужчина, должен обкатать турне с “Дизелями“! Чапкиса тоже берите ^_^

Вика,Дима случайно не с вами в Одессе?

Причёска супер,сначала даже и не узнать ...

Клас 😍😍😍какие вы крутые❤️Очень нравится ваша пара!

Такі класнііі😍 Я буду сумувати за вами❤️❤️ Танцюйте так частіше

Евгений Никишен весь кадр испортил🤣🤣🤣🤣🤣, - написали в Сети.

К слову, в одном из комментариев подписчица Виктории уточнила "не разошлась ли она со "своим" - на что актриса заявила, что "Нет. танец с Дикусаром - дружеский".

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