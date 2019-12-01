"Танцуем по привычке": Булитко показала страстный танец с Дикусаром "на досуге"
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Актриса “Дизель.Шоу“ Виктория Булитко намекнула, что продолжает встречаться с партнером по "Танцам со звездами" даже после завершения проекта. В Инстаграм Виктория добавила видео, на котором они танцуют с Дмитрием Дикусаром в кафе. Виктория одета в откровенное черное платье с открытой спиной и разрезами по бокам, а образ дополнил высокий хвост с необычным плетением.
По воскресеньям мы с @dikusar_dmitriy танцуем.... привычка😅😅😅
@nikishin_uezd_1924 составил компанию )) - написала Булитко.
По воскресеньям мы с @dikusar_dmitriy танцуем.... привычка😅😅😅 @nikishin_uezd_1924 составил компанию )) Смотрите продолжение на #IGTV 💗💗💗 #танцы #Дизельшоу #таціззірками #танцысозвездами #ДмитрийДикусар #грязныетанцы #ВикторияБулитко #булитка #булитко #дикусар @tanci1plus1 #киев #Украина @dizelstudio
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Подписчики пришли в восторг от того, что пара встречается и после проекта и пожелали им танцевать так почаще. Также танец назвали зажигательным и страстным.
- Запальний танець 🔥🔥🔥❤️❤️❤️
- Вы очень красивая пара.Удачи вам“друзья“👍💞
- Я буду скучать) Смотрел первый сезон и... ваш! Теперь Дикусар, как порядочный мужчина, должен обкатать турне с “Дизелями“! Чапкиса тоже берите ^_^
- Вика,Дима случайно не с вами в Одессе?
- Причёска супер,сначала даже и не узнать ...
- Клас 😍😍😍какие вы крутые❤️Очень нравится ваша пара!
- Такі класнііі😍 Я буду сумувати за вами❤️❤️ Танцюйте так частіше
- Евгений Никишен весь кадр испортил🤣🤣🤣🤣🤣, - написали в Сети.
К слову, в одном из комментариев подписчица Виктории уточнила "не разошлась ли она со "своим" - на что актриса заявила, что "Нет. танец с Дикусаром - дружеский".
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