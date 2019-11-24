Актриса театра и кино Ксения Мишина выиграла в шоу.

Танцы со звездами-2019: Кто стал суперфиналистом пресс-служба

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Вчера, 24 ноября, состоялся суперфинал танцевального конкурса “Танцы со звездами“, в котором определили победителей шоу.

Три пары финалистов показали максимум танцевальной техники и яркое шоу с сюрпризами.

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На суперфинале "Танцев со звездами" выступили звезды украинской эстрады. Впервые на главный паркет страны вышла украинская певица NK | Настя Каменских, которая попала в авторитетный музыкальный чарт Billboard и покорила своим творчеством Латинскую Америку. Артистка спела свою премьерную композицию "Elefante".

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Также своими хитами взорвали зал "Время и Стекло" с песней "Balensiaga", а также Макс барских с премьерой песни из будущего альбома "1990". Певица Michelle Andrade с судьей Франсиско Гомесом показали страстные танцы под песню "Не знаю". Кроме того, Тина Кароль исполнила сказочную композицию посвященную "Рождественской истории" вместе с DZIDZIO и Юлией Саниной.

Специальным сексуальным и провокационным выступлением на суперфинале порадовали танцевальная пара MARUV и JAY.

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Четырнадцатый прямой эфир был разделен на 3 танцевальные блоки. В первом каждая пара продемонстрирует свой премьерный номер в проекте.

Так, Анна Ризатдинова со своим партнером исполнила огненный пасадобль, Ксения Мишина и Женя кот станцевали страстный фокстрот, а Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - озорной квикстеп.

пресс-служба

Судьи отметили, что у первых пар техника изменилась в лучшую сторону и танцы выглядели ярче, чем в первом эфире. Третья пара, по словам судей, осталась на том же уровне, но Виктория Булитко была более раскованна.

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Во втором блоке звездные участники повторили танец, который стал самым популярным по мнению зрителей. На третьем этапе пары доказывали свое первенство в "Танці за життя".

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В женском суперфинале победителем стала, которая набрала наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования. Ко всеобщему удивлению, победителями стали актриса театра и кино Ксения Мишина и ее партнер Женя Кот, которые всего на несколько очков опередили пару - фаворитов конкурса - олимпийскую чемпионку Анну Ризатдинову и Александра Прохорова.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Александр Прохоров рассказал, как готовится финальный номер для финала “Танцев со звездами“.

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