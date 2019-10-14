Участник "Танцев со звездами" Женя Кот очаровал Сеть романтическими фото с женой

Хореограф устроил фотосессию с чемпионкой мира по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой.

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Украинский хореограф, участник проектуа“Танцы со звездами“ Женя Кот очаровал подписчиков романтическими фото со своей женой. В Инстаграм танцовщик добавил кадры яркой фотосессии с супругой 7-кратной чемпионкой Украины по художественной гимнастике и 4-х кратной чемпионкой мира по танцам на пилоне Натальей Татаринцевой.

Влюбленные позируют на широком зеленом диване - они обнимаются и дурачатся. Женя одет в белую рубашку и джинсовые шорты, а Наталья - в платье-ночнушку оранжевого цвета.

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В описании Женя Кот отметил, что они с супругой обожают "повалятся" вместе в обнимку, также пара любит путешествовать.

Наше любимое с Натальей времяпрепровождение - это поваляться в обнимку, разговаривая о чем-то и, конечно же, вместе путешествовать. Думаю, эти два занятия созданы для того, чтобы осуществлять их со своей половинкой. Есть еще одно, но это уже для аудитории старшего возраста, - сообщил Женя Кот.

Напомним, что в "Танцах со звездами" Женя Кот выступает с актрисой Ксенией Мишиной. В прошлом прямом эфире они исполнили зажигательный танец под песню Верки Сердючки.

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