Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в "Танцы со звездами"

Хореограф Влад Яма рассекретил, как Наталья Могилевская стала участницей "Танцев со звездами" в 2006 году.

Популярный украинский хореограф, судья проекта “Танцы со звездами 2019“ Влад Яма поделился неизвестными ранее подробностями первого сезона танцевального шоу в 2006 году.

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Артист принял участие в программе Анатолия Анатолича “Зе Интервьюер“, во время которого заявил, что его партнерша, певица Наталья Могилевская попала в “Танцы со звездами“ случайно. По словам Ямы, в проекте должен был участвовать Владимир Моисеенко из дуэта “Кролики“, но он получил травму спины. Организаторам пришлось заменить одну пару. Тогда в шоу позвали Могилевскую.

“Мне позвонили и сказали, что утвержденный тогда Володя Моисеенко из дуэта “Кролики“ получил травму спины и врачи запретили ему танцевать. Нужно было срочно менять одну пару. Вот так в проекте оказалась Наташа. Сначала ее туда не звали“, - заявил Влад Яма.

Кроме того, Влад Яма признался, что был очень строгим партнером и тренером.

“Мы с ней потренировались пять минут. Потанцевали медленный вальс, потом она начала шутить, хихикать, бегать вокруг меня и тогда я сказал какую-то фразу из серии: “Так, Наташ давай с тобой решим, или мы балуемся или работаем. Шестая позиция, поехали еще раз.” Я увидел, что она немножко офигела, но, это сработало. Я не знаю как. Это все снималось на видео. Тренировки с тремя лучшими партнерами она записала себе на диск, размножила и раздала всем своим друзьям, чтобы посмотрели и дали совет“, - поделился танцор.

Напомним, ранее Влад Яма показал архивный кадр с первого сезона “Танцев со звездами“ в 2006 году.

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