Известный танцор Влад Яма показал, как выглядел 13 лет назад.

Влад Яма показал архивный кадр с первого сезона "Танцев со звездами" в 2006 году instagram.com/vladyama_official

Известный хореограф и судья проекта “Танцы со звездами 2019“ Влад Яма порадовал подписчиков архивным снимком. Танцор показал, как выглядел в 24-летнем возрасте.

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Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал фотографию, которая была сделана во время съемок самого первого сезона “Танцев со звездами“ в 2006 году. Тогда Яма участвовал в проекте вместе с певицей Натальей Могилевской. Пара заняла второе место, уступив только нынешнему президенту Владимиру Зеленскому и ее партнерше Алене Шоптенко.

На снимке Влад позирует за кулисами шоу бороды и с сережки в ушах. Он одет в белую майку и черную рубашку.

“Доброе утро, 2006!.. Мистер Доверчивость“, - подписал архивный кадр Влад Яма.

Посмотреть четвертый выпуск проекта “Танці з зірками 2019“ можно здесь.

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