"Хотим девочку еще": Влад Яма заговорил о пополнении в семье

Хореограф Влад Яма признался, что готовь завести второго ребенка.

Известный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками 2019“ Влад Яма признался, что мечтает во второй раз стать отцом. Об этом танцор рассказал в программе Анатолия Анатолича “Зе Интервьюер“.

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Артист рассказал, что вместе с супругой Лилианой готовь завести второго ребенка. Артист отметил, что хотел бы еще дочку. Кроме того, Яма заинтриговал поклонников, сказав, что пополнение в семье произойдет в ближайшее время.

Сейчас 37-летний Влад и его жена Лилиана воспитывают сына Леона, который появился на свет в 2015 году. Хореограф продолжает скрывать лицо сына в соцсетях за забавными смайликами.

“Я хочу еще. Хотим девочку еще. Жена не против. Пока не было Леона, я хотел четверых. Но появился малой и какое-то время мы вообще об этом не говорили. Год наверное. Потому что это было немножко сложнее, чем мы себе представляли: первые недели, месяцы. А сейчас... Уже, наверное, скоро. Мы не настолько молоды, чтобы откладывать это еще на пять лет“, - поделился Яма.

Напомним, ранее Влад Яма показал архивный кадр с первого сезона “Танцев со звездами“ в 2006 году.

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