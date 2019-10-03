"Покохала": Наталья Могилевская заинтриговала фанов новым треком

Наталья Могилевская поделилась премьерой песни "Покохала" и презентовала долгожданный трек для всех поклонников творчества.

Сегодня, 3 октября, Наталья Могилевская презентовала долгожданный трек “Покохала“. Над созданием работала FOXX/Studios во главе с Вадимом Лисицей, знаменитый аранжировщик “Фабрики зірок“, продюссер певицы Alyosha, саунд-продюссер LOBODA и сопродюсер многих треков MOZGI Entertainment.

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В Instagram, поклонники спрашивают о личной жизни артистки, предполагая, что певица влюбилась: ''Вот точно влюбилась. С чего бы этот трек?“, “Натали, а на концерте 14 числа был очень симпатичный мужчина, который говорят с вас взгляд не сводил весь вечер и такое впечатление было что вы песню Покохала пели ему.“.

Наталья Могилевская эти предположения не комментирует, лишь написала многозначительную фразу в своем блоге.

“Я не стану комментировать эту премьеру, дорогие мои. Она говорит сама за себя“ – поделилась певица.

Напомним, ранее Могилевская презентовала видео на свою версию гимна Украины.

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