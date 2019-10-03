Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Покохала": Наталья Могилевская заинтриговала фанов новым треком

Комментариев: 1
Наталья Могилевская поделилась премьерой песни "Покохала" и презентовала долгожданный трек для всех поклонников творчества.
"Покохала": Наталья Могилевская заинтриговала фанов новым треком
"Покохала": Наталья Могилевская заинтриговала фанов новым треком
пресс-служба

Сегодня, 3 октября, Наталья Могилевская презентовала долгожданный трек “Покохала“. Над созданием работала FOXX/Studios во главе с Вадимом Лисицей, знаменитый аранжировщик “Фабрики зірок“, продюссер певицы Alyosha, саунд-продюссер LOBODA и сопродюсер многих треков MOZGI Entertainment.

Читай также: Тайны Могилевской, откровения ясновидящих и Надежда Матвеева – стартует новый сезон “Битвы экстрасенсов“

В Instagram, поклонники спрашивают о личной жизни артистки, предполагая, что певица влюбилась: ''Вот точно влюбилась. С чего бы этот трек?“, “Натали, а на концерте 14 числа был очень симпатичный мужчина, который говорят с вас взгляд не сводил весь вечер и такое впечатление было что вы песню Покохала пели ему.“.

Наталья Могилевская эти предположения не комментирует, лишь написала многозначительную фразу в своем блоге.

“Я не стану комментировать эту премьеру, дорогие мои. Она говорит сама за себя“ – поделилась певица.

Напомним, ранее Могилевская презентовала видео на свою версию гимна Украины.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Наталья Могилевская
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  03.10.2019, 14:39
Оценка:  0
pусский
То есть потрахалась? Страшную Наташку поставили раком и вдули со всем усердием? Так прямо и пиши, что хорошо выебли, страхолюдина!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь