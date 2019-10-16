"Верните Марув штаны": Влад Яма показал пикантное фото в латексе

Влад Яма показал откровенное фото со спектакля "Ladies Nigh".

Популярный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ и шоумен Влад Яма удивил подписчиков весьма откровенной фотографией в соцсети.

Читай также: “Полжизни тому назад“: Влад Яма показал архивный кадр, где он еще с волосами

На своей странице в Instagram артист опубликовал пикантный кадр с комедийного спектакля “Ladies Nigh“. На черно-белом снимке Яма предстал в образе стриптизера. На фото Влад в латексных шортах и с оголенным торсом поливает зрителей водой из бутылки.

Поклонники хореографа активно принялись комментировать откровенную публикацию.

Читай также: “Хотим девочку еще“: Влад Яма заговорил о пополнении в семье

“Мужчина, верните Марув штаны! Ей же холодно!“, “Влад - круче античной скульптуры воина“, “какой вы красавчик“, “Сильное фото!“, “Секси“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.