"Верните Марув штаны": Влад Яма показал пикантное фото в латексе
Популярный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ и шоумен Влад Яма удивил подписчиков весьма откровенной фотографией в соцсети.
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На своей странице в Instagram артист опубликовал пикантный кадр с комедийного спектакля “Ladies Nigh“. На черно-белом снимке Яма предстал в образе стриптизера. На фото Влад в латексных шортах и с оголенным торсом поливает зрителей водой из бутылки.
Разыгрываю 2 билета на СЕГОДНЯШНИЙ спектакль «Ladies Night”!..😳😳 Киев, 19.00. В комментариях к этому посту напишите ШУТКУ которую можно использовать в спектакле про мужской стриптиз!..🤓 Выиграет коммент с наибольшим количеством лайком, результат в 16.00, всем удачи!..🥵
Поклонники хореографа активно принялись комментировать откровенную публикацию.
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“Мужчина, верните Марув штаны! Ей же холодно!“, “Влад - круче античной скульптуры воина“, “какой вы красавчик“, “Сильное фото!“, “Секси“, - пишут пользователи Сети.
Ранее Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“.
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