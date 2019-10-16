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"Верните Марув штаны": Влад Яма показал пикантное фото в латексе

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Влад Яма показал откровенное фото со спектакля "Ladies Nigh".
"Верните Марув штаны": Влад Яма показал пикантное фото в латексе
"Верните Марув штаны": Влад Яма показал пикантное фото в латексе
instagram.com/vladyama_official

Популярный украинский хореограф, судья проекта “Танці з зірками“ и шоумен Влад Яма удивил подписчиков весьма откровенной фотографией в соцсети.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал пикантный кадр с комедийного спектакля “Ladies Nigh“. На черно-белом снимке Яма предстал в образе стриптизера. На фото Влад в латексных шортах и с оголенным торсом поливает зрителей водой из бутылки. 

 Поклонники хореографа активно принялись комментировать откровенную публикацию.

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“Мужчина, верните Марув штаны! Ей же холодно!“, “Влад - круче античной скульптуры воина“, “какой вы красавчик“, “Сильное фото!“, “Секси“, - пишут пользователи Сети.

Ранее Влад Яма впервые рассказал, как Могилевская попала в “Танцы со звездами“.

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Теги: Влад Яма
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Источник: Ivonа bigmir)net

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