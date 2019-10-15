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Людмила Барбир без макияжа очаровала Сеть снимком с подросшим сыном

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Телеведущая прогулялась с 7-летним сыном по книжным магазинам .

Людмила Барбир без макияжа очаровала Сеть снимком с подросшим сыном
Людмила Барбир без макияжа очаровала Сеть снимком с подросшим сыном
instagram.com/liudmila.barbir

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Популярная телеведущая Людмила Барбир, которая ведет “Сніданок з 1+1“ и участвует в 9 сезоне танцевального шоу "Танці з зірками", нашла время для отдыха с семьей и провела выходной с 7-летним сыном Тарасом. Фото из книжного магазина знаменитость добавила в Инстаграм. Они с сыном позируют в обнимку, показывая в кадре новые книги. При этом яркая Людмила появилась на фото совершенно без макияжа. 

Аж цілий день провели разом... , - написала Людмила.

Подписчик звезда отметили, что не устают ею восхищаться, а также написали, что она и без мейкапа выглядит потрясающе.

Ранее мы писали, что танец телеведущей Людмилы Барбир взбудоражил Сеть.

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Теги: Людмила Барбир, дети звезд, Сніданок з 1+1
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