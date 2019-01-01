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"Красивые и счастливые": Слава Каминская умилила Сеть новым фото с детьми

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Слава Каминская показала, как вместе с детьми радуется первому снегу.
"Красивые и счастливые": Слава Каминская умилила Сеть новым фото с детьми
"Красивые и счастливые": Слава Каминская умилила Сеть новым фото с детьми
instagram.com/babaslavka

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Слава Каминская поделилась с подписчиками новой семейной фотографией. Звезда показала, как вместе с детьми встретила первый снег.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок, на котором вместе с сыном Леонардом и дочерью Лаурой гуляет возле детского сада.  На свежем кадре Слава позирует в в черной куртке, красном свитере, облегающих брюках и зеленой шапке. Лаура одета в оранжевый наряд, а Леонард в темно-синий.

“С первым снегом“, - лаконично подписала снимок Каминская.

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Поклонникам певицы понравилось ее новое позитивное фото с детьми. “С первым снегом! Красивая семья“, “У вас супер-банда!)))“, “Такие классные!“, “Клевые малыши)“, “Вы такие позитивные) класс“, “Красивые и счастливые!“, “Такие хорошенькие малыши“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Слава Каминская показала фото в образе шикарной брюнетки.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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