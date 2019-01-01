Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Даже рожки мне к лицу": Слава Каминская показала забавное фото с Дурневым

Комментариев: 0
Артистка приняла участие в записи новогодней программы блогера .

"Даже рожки мне к лицу": Слава Каминская показала забавное фото с Дурневым
ivona.bigmir.net

Читай также: ALYOSHA позировала в нижнем белье в откровенном клипе “Планети“ - видео

Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская снова повеселила своих подписчиков, добавив забавное фото. Артистка все еще переживает последствия недавнего развода, о чем сообщила в интервью Оле Горбачевой, но это не мешает ей сохранять отличное чувство юмора. Слава выставила в Инстарам фото с ведущим, блогером Алексеем Дурневым с записи новогоднего выпуска его программы. Знаменитости сидят за столом с шампанским и конфетти, на голове Алексея - шапка Санты, а у Славы - рожки оленя.

Мне даже рога идут 😂 правда @aleksey_durnev ? - написала артистка.

скриншот

Поклонники похвалили шутку Славы и отметили, что ее внешность, действительно, сложно испортить.

Ранее мы писали, что экс-супруг Славы Каминской прокомментировал развод.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алексей Дурнев, Слава Каминская, Новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь