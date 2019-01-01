Артистка приняла участие в записи новогодней программы блогера .

"Даже рожки мне к лицу": Слава Каминская показала забавное фото с Дурневым ivona.bigmir.net

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Участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская снова повеселила своих подписчиков, добавив забавное фото. Артистка все еще переживает последствия недавнего развода, о чем сообщила в интервью Оле Горбачевой, но это не мешает ей сохранять отличное чувство юмора. Слава выставила в Инстарам фото с ведущим, блогером Алексеем Дурневым с записи новогоднего выпуска его программы. Знаменитости сидят за столом с шампанским и конфетти, на голове Алексея - шапка Санты, а у Славы - рожки оленя.

Мне даже рога идут 😂 правда @aleksey_durnev ? - написала артистка.

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Поклонники похвалили шутку Славы и отметили, что ее внешность, действительно, сложно испортить.

Ранее мы писали, что экс-супруг Славы Каминской прокомментировал развод.

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