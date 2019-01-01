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ALYOSHA позировала в нижнем белье в откровенном клипе "Планети" - видео

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Певица ALYOSHA презентовала новый клип "Планети".
ALYOSHA позировала в нижнем белье в откровенном клипе "Планети" - видео
ALYOSHA позировала в нижнем белье в откровенном клипе "Планети" - видео
пресс-служба

Три года на создание трека, две недели на визуализацию, 17 часов съемочного процесса и пять образов певицы.

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Вдохновившись трогательной историей любви приятельницы, ALYOSHA создала трек “Планети”. По словам певицы, рассказ породила в ее душе очень разные эмоции: от вдохновения, счастья и радости до отчаяния, разочарования и боли. Глубокое эмоциональное погружение в эту историю и дало толчок для создания трека.

ALYOSHA
ALYOSHA
пресс-служба

“Название песни —  метафорический образ двух непохожих миров, мужского и женского. Я сравнила эти две противоположности с планетами, которые вращаются на разных орбитах, их тянет друг к другу, но орбиты нигде не пересекаются. Это любовь, которой не суждено быть привычной для нас. Это любовь на расстоянии, когда всю жизнь любишь того, с кем не можешь быть вместе”,   — прокомментировала ALYOSHA.

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Над визуализацией сингла работала команда во главе с режиссером Инной Грабарь. Чтобы передать идею погружения в мысли певицы, съемочная группа в течение суток строила конструкцию из экранов, цель которой  - воссоздание 3-д пространства.

ALYOSHA
ALYOSHA
пресс-служба

Весь съемочный процесс занял 17 часов. За это время артистка сменила пять образов, ставших аллегорией мыслей, идей и впечатлений, в которые мы “одеваемся“ в течение дня.

“Я бы назвала эту работу “Куда приводят наши мечты”, ведь именно об этом мы рассказываем в клипе. Главный акцент  - на артистке. Мне нравится раскрывать многогранность ALYOSHA и видеть ее все глубже с каждой работой. Но пусть зритель почувствует что-то свое, для него мы оставляем многоточие”,  - комментирует Инна Грабар, режиссер клипа “Планети”.

Ранее Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha.

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Теги: Alyosha
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Источник: Ivonа bigmir)net

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