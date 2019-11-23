Экс-супруг Славы Каминской дал интервью, в котором сообщил, что состоит в новых отношениях .

"Был против ее пластик": Эдгар Каминский рассказал о разводе и новых отношениях instagram.com/edgar_kaminskyi

Читай также: Хайпуй, пока молодой: Слава Каминская показала фото в образе шикарной брюнетки

Бывший муж участницы дуэта “НеАнгелы“ Славы Каминской пластический хирург Эдгар Каминский впервые подробно рассказал о причинах развода с артисткой. Об этом он сообщил в интервью “Кофе с перцем“ программы “Звездный путь“ на телеканале “Украина“.

Напомним, что пара официально развелась 1 июля 2019 по инициативе супруга. Ранее Слава сообщала в интервью журналистам, что не понимает причины разрыва.

Говоря о причинах развода, Эдгар сообщил, что основным источником разногласий была гипер-ревность жены, которая мешала ему в работе.

Никто тарелками в меня не бросал, но, смотрите, я так скажу вам, у меня очень сложная профессия, я оперирую людей, и мне нужно быть максимально сконцентрированным и максимально спокойным, - рассказал Эдгар.

Скриншот

То есть во время операций не должен думать о том, что сейчас будет дома, или перед операцией мне звонят и что-то пытаются сказать. Это хирургическая профессия, и это нужно ценить и понимать, а в определенный момент, в жизни было много моментов, когда я понимал, что это трудно, потому что сложности дома, а потом еще сложная операция. Невозможно отделить одно от другого. Если люди живут друг с другом, то должно быть доверие, это самое-самое главное, если его нет – не стоит жить вместе, – заявил Каминский.

instagram.com/edgar_kaminskyi

Читай также: “Отрывается по полной“: Видео Славы Каминской с отдыха вызвало споры в Сети

Также Эдгар Каминский удивил заявлением, что они со Славой ссорились из-за ее желания делать пластические операции. Со слов Эдгара, он был против, чтобы жена меняла внешность.

Она хотела постоянно себя улучшить - немного увеличить форму груди, или как-то изменить нос, губы. Я был против этого. И это было табу, я постоянно говорил “нет“. Мы ругались и могли несколько недель не говорить на эту тему, - добавил Эдгар.

На вопрос ведущей о том, может ли Каминский вернуться к экс-супруге - он ответил, что не вернется к Славе. Также хирург отметил, что у него есть новые романтические отношения.

Нет, к Славе я не вернусь и это факт ... А детей еще хочу, может четыре или шесть. Для меня идеальная женщина - та, которая знает себе цену, доверяет мне, коммуникабельный и открытый ... У меня есть новые отношения, - подытожил он.

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала фото в свадебном платье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.