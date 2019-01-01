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Хайпуй, пока молодой: Слава Каминская показала фото в образе шикарной брюнетки

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Участница "НеАнгелы" покорила Сеть неожиданным амплуа .

Хайпуй, пока молодой: Слава Каминская показала фото в образе шикарной брюнетки
Хайпуй, пока молодой: Слава Каминская показала фото в образе шикарной брюнетки
Ivona

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая не так давно развелась с пластическим хирургом Эдгаром, очень активно ведет свои странички в соцсетях. Слава делится с поклонниками новыми фото и выкладывает в сториз забавные видео - как с концертов, так и домашние ролики.

Сейчас группа “НеАнгелы“ готовится к масштабному туру и Слава с Викторией находятся в особенно хорошей форме. Обе девушки демонстрируют на новых снимках в соцсетях шикарные фигуры.

Но, похоже, Слава решила, что фигура - это еще не все - и попробовала кардинально сменить имидж, превратившись в эффектную брюнетку. В Инстаграм звезда добавила фото с черным каре и укороченной ровной челкой. На лице Славы легкий макияж и темные очки, а сам снимок выполнен в черно-белом стиле.

Хайпуй пока молодой, мальчик 🤦🏽‍♀️, – пошутила Слава, переиначив слова хита 1990-х.

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Поклонники пришли в восторг от фото и щедро его прокомментировали:

“Супер 😍“, “Вау...😍🔥“, “Идёт и образ другой такой сразу 👍😍“, “Космическая конфетка“, “Превосходно, шикарно - очень красиво, идёт!!!👏🏻👏🏻👏🏻🌹🌹🌹❤️, “Классная, стильная, гламурная,модная, задумчивая,красивая!🌹💋😘🍒🍓💕“, “Це відповідь Едгару на інтервю яке дав про Славу. Тож треба так зазвездився, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Слава Каминская забросала Сеть снимками в купальнике.

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Теги: Слава Каминская, брюнетка, имидж звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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