В свадебном платье и кружевных сапогах: Разведенная Слава Каминская изумила Сеть
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Участница дуэта “НеАнгелы Слава Каминская, которая недавно развелась с пластическим хирургом и регулярно “подбрасывает“ публике повод посудачить о своей личной жизни, похоже, решила поддать жару. В Инстаграм артистка выставила фото в образе такой себе развратной невесты. Слава позирует в свадебном платье с корсетным верхом и очень высоким разрезом на ноге. Певица сидит, отбросив шлейф платья в сторону и демонстрируя свои стройные длинные ноги в белых сапогах их кружева. Образ дополнила прическа с локонами и крупные белые серьги-веера.
Раз и ты в белом платье 😹 два .... триииии.... четыре..... #тринадцать #13, - загадочно подписала фото Слава.
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Поклонники отметили, в комментариях, что артистка - невероятно сексуальна и “огненна“, а также пошутили на тему новых сплетен о Славе:
Я уже жду эти комментарии ..и вывески афиш 😂Слава Каминская выходит замуж ,не долгие слёзы по Супругу 😂 #фото конечно 😍, - написали в Сети.
К слову, откровенный свадебный наряд, в котором позирует Каминская - работы украинского дизайнера Ирины Марчук. На страничке бренда это фото появилось в конце августа.
Ранее Слава уже появлялась в нарядах из коллекции Ирины и отмечала, что очень любит ее модели.
Ранее мы писали, что Славу Каминскую посватали в Сети за нового доктора.
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