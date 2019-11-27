"Лучше бы по затылку треснул": Каминская озвучила свою версию расставания с мужем

Участница "НеАнгелы" дала интервью Оле Горбачевой и отметила, что к разводу привело подчеркнутое внимание родителей .

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская вслед за своим экс-супругом, который прокомментировал развод в передаче “Кава з перцем“, честно рассказала, что привело к краху отношений. Слава дала интервью певице, супруге своего продюсера Ольге Горбачевой. В полуторачасовом разговоре артистка сообщила, что их с Эдгаром отношения стали портиться тогда, когда в дела молодой семьи начали вмешиваться родители.

В течение года все было замечательно, пока в нашей жизни не оказалось слишком много родителей, которые помогали нам с детьми... Я теперь могу сказать с уверенностью, если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни, нельзя, чтобы родители были часто в вашем личном пространстве. Максимум отдать детей на выходные - поделилась певица.

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По словам Славы, первый серьезный конфликт случился тогда, когда мамы сами стали выбирать нянь. Одна няня не понравилась маме Славы и свекрови, а другая не сумела накормить ребенка. Из-за этого обе “мамы“ ополчились против Славы, а супруг их поддержал.

Слово за слово, я не смогла отстоять свою позицию, так получилось, что моя мама влезла в коалицию с моей свекровью, им так давить меня авторитетом было проще. Так получилось, что я рассказала Эдгару. Он: “Вот с твоим характером, ты не права“. То есть он не стал на мою сторону. Я ему говорю: “Я всегда становилась на твою сторону независимо от того, что ты делал“ - вспомнила певица.

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Также Слава отметила, что окончательно погубило отношение то, что свекровь постоянно была у них дома и могла зайти в комнату без стука даже в самый неподходящий момент - во время секса. Высказать все в лицо Славе не удавалось, поскольку реакция была очень непонятной и тяготила.

Я привыкла, что, если меня что-то не устраивает - я все говорю в лицо. Не буду ходить ждать 3-4 дня. Я говорю мне некомфортно когда ты делаешь так-то и так-то. Я прочитала много литературы (на тему психологии отношений - Ред.), но она не работает... А когда с тобой неделю не разговаривают - лучше бы по затылку треснул. Вообще у них так в семье принято, что они так могут друг друга наказывать, не разговаривать - сказала Слава.

Также артистка добавила, что после развода ее мама заблокировала Эдгара во всех мессенджерах в телефоне, но Слава попросила ее не делать этого ради внуков - Лео и Лауры.

По поводу новых отношений - Слава намекнула на их присутствие в жизни, но отметила, что не станет спешить.

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Напомним, что певица и пластический хирург развелись 2 июля. Инициатором развода стал Эдгар.

Пара поженилась в 2014 году. В браке у них родилось двое детей: сын Леонард (4 года) и дочь Лаура (3 года).

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский назвал главные причины развода.

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