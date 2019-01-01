Яна Соломко соблазнила откровенными образами из нового клипа

Певица Яна Соломко анонсировала выход нового клипа и показала первые кадры из видео.

Украинская исполнительница, финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко (SOYANA) поделилась с подписчиками радостной новостью. Звезда сообщила о съемках своего нового видеоклипа “Навсегда твоя“. Несколько кадров из предстоящего ролика артистка опубликовала в соцсети.

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На своей странице в Instagram Яна разместила снимок, на котором она позирует в черном облегающем наряде в компании танцовщиц. Еще на одном фото Соломко запечатлена в черном нижнем белье. Откровенный наряд эффектно подчеркнул стройную фигуру певицы.

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“Да, мои дорогие! Этот клип снимался у нас в Киеве талантливым режиссером @viniarskaya! Мне очень нравится эта работа! Надеюсь, вам она тоже зайдёт“, - написала исполнительница.

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Презентация видеоработы “Навсегда твоя“ состоялась в пятницу, 29 ноября, на официальном ютуб-канале SOYANA.

SOYANA​​​​ “Навсегда твоя“ - смотреть клип онлайн:

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