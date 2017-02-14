Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом

Комментариев: 2
Певица Яна Соломко рассказала, когда развелась с мужем и кто стал инициатором расставания.
Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом
Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом
instagram.com/yana.solo

Украинская певица, бывшая участница группы “Real O“ и финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко впервые рассказала о разводе с мужем, бизнесменом Олегом Солодуховым.

Читай также: “Год не живем вместе“: Экс-муж Яны Соломко сообщил о разводе

В интервью изданию “КП в Украине“ артистка призналась, что с Олегом не живет уже девять месяцев, а официально брак был расторгнут только два месяца назад. Кроме того, Соломко рассказала, почему скрывала информацию о разводе.

“Не хотела об этом говорить, потому что считаю, что развод - это трагедия для семьи, и дочка, которая скоро будет взрослой, не должна об этом читать в прессе. Пара должна выяснять отношения между собой, не вынося сор из избы. Но если Олег захотел это сделать публичным - окей, это его право“, - поделилась Яна.

Читай также: Яна Соломко представила новую песню после длительного перерыва

Также звезда заявила, что решение о расставании они с Олегом приняли вместе. По словам исполнительницы, она с супругом долгое время пытались спасти брак, но “накопилось много взаимных претензий и обид“.

Соломко и Солодухов договорились о попечении над 4-летней дочерью Кирой. Девочка живет со звездной мамой, но часто бывает в гостях у отца.

Напомним, ранее Яна Соломко показала, какой была в детстве.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Яна Соломко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: kp.ua

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
navigator2    25.09.2019, 13:45
Оценка:  -1
navigator2
що це за шм-ара?
гость  (аноним)  25.09.2019, 13:09
Оценка:  -1
гость
Идите на х....о...й.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь