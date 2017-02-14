Яна Соломко прокомментировала развод с донецким бизнесменом

Певица Яна Соломко рассказала, когда развелась с мужем и кто стал инициатором расставания.

Украинская певица, бывшая участница группы “Real O“ и финалистка первого сезона “Холостяка“ Яна Соломко впервые рассказала о разводе с мужем, бизнесменом Олегом Солодуховым.

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В интервью изданию “КП в Украине“ артистка призналась, что с Олегом не живет уже девять месяцев, а официально брак был расторгнут только два месяца назад. Кроме того, Соломко рассказала, почему скрывала информацию о разводе.

“Не хотела об этом говорить, потому что считаю, что развод - это трагедия для семьи, и дочка, которая скоро будет взрослой, не должна об этом читать в прессе. Пара должна выяснять отношения между собой, не вынося сор из избы. Но если Олег захотел это сделать публичным - окей, это его право“, - поделилась Яна.

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Также звезда заявила, что решение о расставании они с Олегом приняли вместе. По словам исполнительницы, она с супругом долгое время пытались спасти брак, но “накопилось много взаимных претензий и обид“.

Соломко и Солодухов договорились о попечении над 4-летней дочерью Кирой. Девочка живет со звездной мамой, но часто бывает в гостях у отца.

Напомним, ранее Яна Соломко показала, какой была в детстве.

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