Победительница "Холостяка-3" вышла замуж: свадебные фото

Анна Козырь поделилась в Instagram свадебными снимками.

Победительница третьего сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“, певица Анна Козырь вышла замуж. О радостном событии сообщила сама девушка на своей странице в Instagram.

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Артистка опубликовала подборку ярких снимков, на которых она и ее избранник целуются и обнимаются в свадебных нарядах. К фото Анна добавила лаконичную подпись:

“Муж и жена - Чоловік і жінка :)“.

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А спустя несколько дней Козырь обнародовала в Сети еще один свадебный кадр, на котором можно рассмотреть лицо новоиспеченного мужа певицы. Однако имя своего возлюбленного девушка держит в тайне. А судя по указанной геолокации, влюбленные отпраздновали свадьбу на 5-звездочном курорте Madinat Jumeirah в Дубаи, ОАЭ.

“Напросилась я, конечно, на ваши поздравления, но поделиться своим новым статусом с вами - момент открытости. Благодарю вас от сердца за все поздравления, пожелания, улыбку и тепло, с которыми я перечитывала всё! Посылаем всем огромные лучи любви!“, - написала Анна.

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Напомним, ранее мы писали, как сложилась личная жизнь главных героев шоу “Холостяк“.

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