Елена Зеленская дала интервью, в котором рассказала о переменах в жизни после того, как ее супруг стал президентом .

"Реалии диктуют свои правила": Елена Зеленская рассказала о статусе первой леди ivona.bigmir.net

Читай также: В Сети показали видео со съемок Елены Зеленской для обложки Vogue

На днях жена президента Владимира Зеленского Елена стала героиней обложки нового номера украинского Vogue. Она снялась в фотоистории в документальном стиле и дала интервью о жизни в новом статусе - первой леди страны.

Автором фотоистории стал голландский фотограф Пол Беллаарт. Он снимал Елену Зеленскую отдельно, одну на фотографиях, а также с мужем и двумя детьми.

Для создания образов первой леди использовали наряды всемирно известных брендов Prada, Celine by Hedi Slimane, Lemaire, Jimmy Choo, в том числе и украинской марки - ELENAREVA. Часть интервью первой леди появилась на НВ.

ivona.bigmir.net

Читай также: День старых фото: В "Квартале" показали студенческие снимки Зеленского

На вопрос, что изменилось для нее с приобретением нового статуса - Зеленская отметила, что определенный дискомфорт ей доставляет быть постоянно на виду у публики - поскольку она скорее не публичный человек и привыкла быть “ в тени“. Также Елена заявила, что хотя и нашла для себя самой аргументы в пользу публичности - она, как и раньше, намерена охранять приватность их с Владимиром детей.

Я непубличный человек. Но новые реалии диктуют свои правила, и я пытаюсь им соответствовать. Не могу сказать, что публичность или общение с прессой для меня стресс. Но я предпочитаю находиться за кулисами. Муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это не в моем характере. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них — возможность привлечь внимание людей к важным социальным вопросам. Правда, это не касается публичности моих детей: я и раньше не выкладывала в соцсетях их фотографии, и сейчас не буду, - сказала Зеленская.

Читай также: Дизайнер Елены Зеленской объяснил, почему она надела желтое платье в Японии

Первая леди удивила заявлением, что до последнего не знала о решении мужа баллотироваться на пост главы государства. Также Елена отметила, что она не была в восторге от такого решения Владимира, но смирилась с ним и поддержала супруга.

Я не слишком обрадовалась, когда поняла, что есть такие планы. Осознавала, как все изменится и с какими трудностями придется столкнуться. (О том, что муж выдвинул свою кандидатуру на пост президента, Елена узнала 1 января из соцсетей: Владимир Зеленский объявил о своем решении в праздничной программе канала 1+1 — ред.). Когда я спросила: „А почему ты мне не рассказал?“ — Владимир ответил: „Забыл“. Мой муж умеет делать сюрпризы. Но, если серьезно, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать, - сказала Зеленская.

ivona.bigmir.net

На вопрос о том, изменилась ли ее жизнь после приобретения нового статуса первая леди отметила, что изменились скорее обстоятельства и поделилась, что больше всего ей не хватает возможности побыть одной.

Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо, - сказала Елена.

Читай также: Елена Зеленская восхитила нежным образом на банкете в Императорском дворце

Свое активное участие в публичной жизни супруга Елена объяснила желанием оказать ему поддержку.

Я могла бы жить привычной жизнью и дальше, оградив себя от проблем и информационных атак, но захотела поддержать мужа: ему непросто на эмоциональном уровне и нужен человек, который будет рядом. В том числе и физически: например, стоять рука об руку во время официальных визитов, позируя фотографам со всего мира, — и не портить кадр, - заявила Зеленская.

ivona.bigmir.net

Отдельно Зеленская уделила внимание нарядам украинских дизайнеров, в которых она часто появляется на публике - и которые становятся объектом повышенного внимания.

Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так знают, — как приятно открывать миру украинских дизайнеров, - отметила Елена.

Елена выделила три основных направления, в которых сейчас работает команда Владимира Зеленского - и которые она, как первая леди, поддерживает и старается способствовать их реализации, становясь “посредником между людьми и властью“,

Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия. У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти. Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу, - сказала Елена.

Кроме того Елена Зеленская рассказала, что, как и раньше, пишет сценарии для студии “Квартал 95“.

Ранее мы писали, что Елена Зеленская блеснула в наряде украинского дизайнера.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.