День старых фото: В "Квартале" показали студенческие снимки Зеленского
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Студия Квартал-95, которой до недавнего времени руководил президент Украины Владимир Зеленский, решила отпраздновать День рассматривания старых фото. В Инстаграм Квартала добавили архивные снимки, сделанные участниками студии в студенческие годы. На фото появляется и президент Украины - он запечатлен на сцене во время выступления команды КВН “Запорожье-Кривой Рог. Транзит“, а также на посиделках с друзьями.
Сегодня День рассмотрение старых фотографий. День, когда можно приехать к родным, полистать фотоальбом и окунуться в теплые, радостные воспоминания. Не отказывайте себе в таких моментах! Мы не отказали - написали в публикации.
Ранее мы писали, что в посольстве Японии прокомментировали желтый наряд Елены Зеленской.
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