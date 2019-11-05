В Сеть добавили фото президента времен команды КВН .

День старых фото: В "Квартале" показали студенческие снимки Зеленского ivona.bigmir.net

Читай также: Дизайнер Елены Зеленской объяснил, почему она надела желтое платье в Японии

Студия Квартал-95, которой до недавнего времени руководил президент Украины Владимир Зеленский, решила отпраздновать День рассматривания старых фото. В Инстаграм Квартала добавили архивные снимки, сделанные участниками студии в студенческие годы. На фото появляется и президент Украины - он запечатлен на сцене во время выступления команды КВН “Запорожье-Кривой Рог. Транзит“, а также на посиделках с друзьями.

Сегодня День рассмотрение старых фотографий. День, когда можно приехать к родным, полистать фотоальбом и окунуться в теплые, радостные воспоминания. Не отказывайте себе в таких моментах! Мы не отказали - написали в публикации.

instagram.com/kvartal95official/

instagram.com/kvartal95official/

instagram.com/kvartal95official/

instagram.com/kvartal95official/

Ранее мы писали, что в посольстве Японии прокомментировали желтый наряд Елены Зеленской.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.