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День старых фото: В "Квартале" показали студенческие снимки Зеленского

Комментариев: 1
В Сеть добавили фото президента времен команды КВН .

День старых фото: В
День старых фото: В "Квартале" показали студенческие снимки Зеленского
ivona.bigmir.net

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Студия Квартал-95, которой до недавнего времени руководил президент Украины Владимир Зеленский, решила отпраздновать День рассматривания старых фото. В Инстаграм Квартала добавили архивные снимки, сделанные участниками студии в студенческие годы. На фото появляется и президент Украины - он запечатлен на сцене во время выступления команды КВН “Запорожье-Кривой Рог. Транзит“, а также на посиделках с друзьями.

Сегодня День рассмотрение старых фотографий. День, когда можно приехать к родным, полистать фотоальбом и окунуться в теплые, радостные воспоминания. Не отказывайте себе в таких моментах! Мы не отказали - написали в публикации.

instagram.com/kvartal95official/

instagram.com/kvartal95official/

instagram.com/kvartal95official/

instagram.com/kvartal95official/

Ранее мы писали, что в посольстве Японии прокомментировали желтый наряд Елены Зеленской.

 

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Теги: Владимир Зеленский, президент, студент, квн, старые фото
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.11.2019, 17:58
Оценка:  0
гость
Пускай расскажет как пиздюлин отхватывал. И в туалете его свитером пол вытирали.
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