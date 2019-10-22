В посольстве Японии прокомментировали желтое платье Елены Зеленской

Супруга президента Украины появилась на церемонии интронизации императора Японии в желтом наряде, чем вызвала споры в Сети.

22 октября в Японии состоялась церемония интронизации императора Нарухито. Среди приглашенных гостей торжества были президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская.

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Однако, появление первой леди Украины на мероприятии вызвало немало споров. Для церемонии Елена выбрала желтое платье, чем нарвалась на критику пользователей Сети. Многие отметили, что желтый является символом императорской семьи Японии и поэтому в наряде этого цвета запрещается появляться перед монархом.

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Спустя неделю после интронизации Нарухито, посольство Японии в Украине прокомментировало наряд Зеленской. Так, на официальной странице ведомства в Facebook было опубликовано открытое письмо со словами благодарности Владимиру и Елене Зеленских за официальный визит в Японию. Кроме того, дипломаты отметили, что наряды президента и первой леди оказали на японское общество очень положительное впечатление.

“Ми висловлюємо нашу щиру вдячність Президенту України Володимиру Зеленському та Першій Леді за те, що вони прийняли запрошення відвідати нашу країну для участі у церемонії інтронізації Його Величності Імператора Японії минулого тижня. Участь Президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їх одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як країну“, - говорится в сообщении

Ранее мы писали, что Елена Зеленская восхитила нежным образом на банкете в Императорском дворце.

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