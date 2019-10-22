Владимир и Елена Зеленские посетили банкет по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито.

Елена Зеленская восхитила нежным образом на банкете в Императорском дворце instagram.com/olenazelenska_official

Во вторник, 22 октября, в Японии прошла церемония интронизации императора Нарухито. После торжества состоялся вечерний бал в Императорском дворце, среди приглашенных гостей которого были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская.

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Во время торжественного бенкета супруги смогли лично пообщаться с новым императором Японии. Так, на официальной странице первой леди Украины в Instagram были опубликованы фото, на которых Зеленские поздравили Нарухито и его жену Масако с официальным восхождением на престол.

Отметим, что для светского мероприятия Елена Зеленская выбрала очень нежный образ. Она одела роскошное платье голубого цвета с одним рукавом и фатиновыми вставками. Наряд создал украинский дизайнер Иван Фролов. Свой образ Зеленская дополнила клатчем, бежевыми туфлями, серьгами-гвоздиками и украшением в волосах.

Президент Украины появился на званом ужине в черном фраке, белой рубашке, белой жилетке и бабочке.

“Щиро вдячні за запрошення на урочистий прийом з нагоди сходження Імператора Нарухіто на престол та можливість особисто привітати Його Величність та Імператрицю Масако“, - подписала фото Елена Зеленская.

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

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