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Елена Зеленская восхитила нежным образом на банкете в Императорском дворце

Комментариев: 4
Владимир и Елена Зеленские посетили банкет по случаю интронизации нового императора Японии Нарухито.
Елена Зеленская восхитила нежным образом на банкете в Императорском дворце
Елена Зеленская восхитила нежным образом на банкете в Императорском дворце
instagram.com/olenazelenska_official

Во вторник, 22 октября, в Японии прошла церемония интронизации императора Нарухито. После торжества состоялся вечерний бал в Императорском дворце, среди приглашенных гостей которого были президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская.

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Во время торжественного бенкета супруги смогли лично пообщаться с новым императором Японии. Так, на официальной странице первой леди Украины в Instagram были опубликованы фото, на которых Зеленские поздравили Нарухито и его жену Масако с официальным восхождением на престол.

Отметим, что для светского мероприятия Елена Зеленская выбрала очень нежный образ. Она одела роскошное платье голубого цвета с одним рукавом и фатиновыми вставками. Наряд создал украинский дизайнер Иван Фролов. Свой образ Зеленская дополнила клатчем, бежевыми туфлями, серьгами-гвоздиками и украшением в волосах. 

Президент Украины появился на званом ужине в черном фраке, белой рубашке, белой жилетке и бабочке.

“Щиро вдячні за запрошення на урочистий прийом з нагоди сходження Імператора Нарухіто на престол та можливість особисто привітати Його Величність та Імператрицю Масако“, - подписала фото Елена Зеленская.

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Владимира и Елены Зеленских.

 

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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IrenaSH    23.10.2019, 15:25
Оценка:  0
IrenaSH
Насчет платья можно поспорить. Больше подходит на Хэлоуин.
гость  (аноним)  23.10.2019, 15:11
Оценка:  0
гость
А с чего кто-то взял, что она кого-то восхитила? Кто-то там об этом сказал или написал? кроме нее самой никто...сама себя нахвалила))
гость  (аноним)  23.10.2019, 15:07
Оценка:  0
гость
По-перше: Ті, що пишуть тут усіляку нісенітницю на родину Президента, на першу леді -- то люди не сповна розуму! По-друге: то люди --задрісні занадто , а заздрісмть --найгірша риса людини! Олена завжди вдягнена скромно і зі смаком!
LERMI_    23.10.2019, 14:28
Оценка:  -1
LERMI_
Дууууже ніжний образ, на Гонтареву схожа, хоча всі єврейки схожі!
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