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В Сети показали видео со съемок Елены Зеленской для обложки Vogue

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Журнал Vogue показал бекстейдж фотосъемки первой леди Украины.
В Сети показали видео со съемок Елены Зеленской для обложки Vogue
В Сети показали видео со съемок Елены Зеленской для обложки Vogue
instagram.com/vogue_ukraine

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская впервые появилась на обложке известного глянца Vogue Ukraine. Она стала героиней декабрьского номера журнала. 

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Так, издание представило три версии обложки с первой леди, на которых она запечатлена в разных нарядах. На одной из фотографий Елена позировала в компании мужа Владимира Зеленского, сына Кирилла и дочери Александры.

А на днях журнал решил показать читателям, как проходила фотосессия. На официальной странице украинского Vogue в Instagram появилось видео бекстейджа съемки.

“Фотосесія за участі міжнародної знімальної групи втілилася у широкоформатну журнальну історію, в якій героїня розповідає про життя у новому статусі, нові обов’язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії“, - отмечается в публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У грудневому номері українське видання журналу Vogue представляє масштабний проект з Оленою Зеленською @olenazelenska_official, першою леді країни. Фотосесія за участі міжнародної знімальної групи втілилася у широкоформатну журнальну історію, в якій героїня розповідає про життя у новому статусі, нові обов’язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії. Грудневий номер Vogue UA надійде у продаж 18 листопада. Video: Anna Bugakova @ann_bugakova

Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine)

Напомним, ранее в посольстве Японии прокомментировали желтое платье Елены Зеленской.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Путин_xyйло    14.11.2019, 13:00
Оценка:  0
Путин_xyйло
Это какая-то другая лядь-Лена! А где Зеленская?
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