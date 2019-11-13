Журнал Vogue показал бекстейдж фотосъемки первой леди Украины.

В Сети показали видео со съемок Елены Зеленской для обложки Vogue instagram.com/vogue_ukraine

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена Зеленская впервые появилась на обложке известного глянца Vogue Ukraine. Она стала героиней декабрьского номера журнала.

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Так, издание представило три версии обложки с первой леди, на которых она запечатлена в разных нарядах. На одной из фотографий Елена позировала в компании мужа Владимира Зеленского, сына Кирилла и дочери Александры.

А на днях журнал решил показать читателям, как проходила фотосессия. На официальной странице украинского Vogue в Instagram появилось видео бекстейджа съемки.

“Фотосесія за участі міжнародної знімальної групи втілилася у широкоформатну журнальну історію, в якій героїня розповідає про життя у новому статусі, нові обов’язки і можливості, а також про моду як інструмент культурної дипломатії“, - отмечается в публикации.

Напомним, ранее в посольстве Японии прокомментировали желтое платье Елены Зеленской.

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