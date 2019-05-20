Журналисты узнали подробности о белом костюме первой леди.

Костюм Елены Зеленской создан в единственном экземпляре - дизайнер instagram.com/olenazelenska_official

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Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Его жена, 41-летняя Елена Зеленская, появилась на церемонии в необычном белом костюме с пелериной. Образ первая леди дополнила бежевыми туфлями, неброским макияжем и прической-“пучком“. Наряд Зеленской - от украинского дизайнера Артема Климчука, у которого любят одеваться украинские звезды, скажем, Тина Кароль.

Журналисты издания “Страна“ уточнили у дизайнера подробности создания костюма для первой леди. В частности, удалось узнать, что трудились над ним 7 мастеров на протяжении 184 часов, и что костюм Зеленской есть и будет в единственном экземпляре.

Это специально разработанный ансамбль именно для этого события, копий наряда не будет, - рассказал “Стране“ Артем Климчук.

По словам дизайнера, ему очень понравилось работать с супругой Владимира Зеленского.

Было три примерки, Елена потрясающая! Сколько стоит такой костюм (платье и жакет с кейпом (без рукавов) я сказать не могу. Цена всех вещей, которые мы делаем на заказ зависит от множества факторов, точно такого же костюма не будет, поэтому цену не называю, - подытожил Артем.

Дизайнер Артем Климчук politinfo.com.ua

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Портал BESTIN.ua написал о необычной вышивке на костюме первой леди. Так, эксперты сообщили, что в работе использовали традиционные техники, а в орнаменте адаптировали флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX-го века Сумщины и Полтавщины. Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом древнего Триполья.

Вышивка на рукавах платья и на спине жакета тоже, просто она тон в тон ткани и она не броская, - объясняет дизайнер.

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Дополнила образ Елена Зеленская аксессуарами из коллекции украинского ювелирного бренда Guzema fine jewelry.

К слову, Артем Климчук в прошлом году стал обладателем премии Best Fashion Awards в главной номинации - “Лучший дизайнер женской одежды“.

Ранее мы писали, как украинские звезды отреагировали на инаугурацию Владимира Зеленского.