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Евровидение-2020: в каком городе пройдет песенный конкурс

Спецтема: Евровидение-2019
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На проведение Евровидения в Нидерландах претендуют четыре города.
Евровидение-2020: в каком городе пройдет песенный конкурс
Евровидение-2020: в каком городе пройдет песенный конкурс
eurovisionworld.com

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Только завершился финал “Евровидения-2019“ в Израиле, как в сети уже начали обсуждать, где пройдет песенный конкурс в следующем году. По сообщениям СМИ, на проведение “Евровидения-2020“ претендуют сразу четыре города. Подробности узнайте далее в материале.

Так, намерение организовать и провести песенный конкурс “Евровидение“ в 2020 году заявили сразу четыре голландских города: Амстердам, Роттердам, Гаага и Маастрихт. О том, как будет проходить жеребьевка между городами-претендентами, пока не сообщается.

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Напомним, финалистом “Евровидения-2019“ в Тель-Авиве стал нидерландец Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Украина в этом году отказалась выступать на “Евровидении“ из-за скандала с MARUV. , которая стала победителем Национального отбора на “Евровидение-2019“. Общественный вещатель предложил певице заключить договор, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать контракт.

Ранее мы писали, что Мадонна спровоцировала скандал в финале “Евровидения-2019“.

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Теги: Евровидение 2020, Нидерланды, Евровидение
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