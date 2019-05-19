Евровидение-2019: Сергей Притула пошутил над Сергеем Лазаревым

Украинский телеведущий высмеял российского исполнителя.

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В финале “Евровидения-2019“, который состоялся 18 мая, выступил российский певец Сергей Лазарев. На конкурсе артист занял третье место - его обошли участники из Италии и Нидерландов. Номер представителя России в гранд-финале раскритиковал украинский телеведущий Сергей Притула.

Комментатор прямой трансляции “Евровидения-2019“ в Украине отметил, что выступление Лазарева не впечатлило зрителей.

Зря говорят, что у Сергея Лазарева плохая постановка. По-моему, он без проблем мог бы выиграть у нас, например, на конкурсе “Молодая Галичина“, - пошутил Притула.

Смотрите выступление Сергея Лазарева от России в финале “Евровидения-2019“:

Напомним, ранее мы писали об эпатажном выступлении Кончиты Вурст в финале песенного конкурса “Евровидение-2019“ в Израиле.

