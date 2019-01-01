Звездная пара поделилась новым совместным кадром.

"Все как в жизни": Юрий Горбунов развеселил фанов новым фото с Осадчей instagram.com/gorbunovyuriy

Звездные супруги, ведущие канала 1+1 Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов продолжают радовать подписчиков новыми кадрами. На этот раз пара похвасталась совместным выходом.

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Недавно Юрий и Катя посетили светское мероприятие в одном из столичных брендовых бутиков и показали фото. На своей странице в Instagram Горбунов разместил забавный кадр с супругой, на котором они позируют в комнате, где мебель “вверх тормашками“.

Для выхода на публику артисты выбрали наряды темных оттенков. Юрий пришел на мероприятие в темно-синем костюме, а Катя позировала в черном кружевном платье.

“Догори дригом-все як в житті!!“, - забавно подписал снимок Горбунов.

Инстаграм Юрия Горбунова скриншот

Поклонники звездной пары похвалили креативное фото, а также оставили множество комментариев.

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“Якi ви гарнl i кумеднi“, “Фото суперррррр“, “Как-будто на коньках едете!“, “Креативненько)))) а у меня с идеями вечно ступор! Интересно, можно ли этому научиться“, “Я вас обожнюю, ви супер телеведучі“, “Катюша делается всё краше и интересней!!! И Юра тоже! Ваш союз пошел вам на пользу!Вот что делает любовь!!!“, “Шикарна парочка“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Катя Осадчая очаровала Сеть осенней фотосессией с 2-летним сыном.

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