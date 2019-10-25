Осадчая и Горбунов поделились теплыми снимками из Вены
Читай также: Тина Кароль призналась, за что любит Юрия Горбунова
Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто вместе путешествуют. Накануне звездная пара постелила Автрию.
На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала серию снимков из Вены, в числе которых селфи с любимым.
Belvedere day Втілилася ще одна музейна мрія - Клімт. В Відні я була безліч разів, але до Бельведера часу доїхати не було. Прекрасний день і неймовірна експозиція. Дивіться сторіс, там більше. В експозиції і Моне, і Шилє і Ван Гог і неймовірні роботи Лакруа і Кнаппа. Завітайте, якщо буде нагода.
Воплотилась еще одна музейная мечта - Климт. В Вене я была много раз, но до Бельведера времени доехать не было. Прекрасный день и невероятная экспозиция. Смотрите сторис, там больше. В экспозиции и Моне, и Шиле и Ван Гог и невероятные работы Лакруа и Кнаппа. Посетите, если будет возможность, - поделилась с фолловерами ведущая.
Читай также: Катя Осадчая очаровала Сеть осенней фотосессией с 2-летним сыном
Кроме того, по словам Осадчей, в Вене они с Горбуновым встретили много украинцев.
В Вене очень много украинцев. Сегодня с Юрой Горбуновым не переставая фотографировались) и даже в Альбертини в одном из музейных залов работает украинка. Вена, ты прекрасен, - добавила она.
Ранее Юрий Горбунов рассказал о взрослении сына и признался, что больше всего ценит в Кате Осадчей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил