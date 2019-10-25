Осадчая и Горбунов поделились теплыми снимками из Вены

Семейная пара телеведущих отдыхает в Австрии.

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Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов часто вместе путешествуют. Накануне звездная пара постелила Автрию.

На своей странице в Instagram Катя Осадчая опубликовала серию снимков из Вены, в числе которых селфи с любимым.

Воплотилась еще одна музейная мечта - Климт. В Вене я была много раз, но до Бельведера времени доехать не было. Прекрасный день и невероятная экспозиция. Смотрите сторис, там больше. В экспозиции и Моне, и Шиле и Ван Гог и невероятные работы Лакруа и Кнаппа. Посетите, если будет возможность, - поделилась с фолловерами ведущая.

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Кроме того, по словам Осадчей, в Вене они с Горбуновым встретили много украинцев.

В Вене очень много украинцев. Сегодня с Юрой Горбуновым не переставая фотографировались) и даже в Альбертини в одном из музейных залов работает украинка. Вена, ты прекрасен, - добавила она.

Ранее Юрий Горбунов рассказал о взрослении сына и признался, что больше всего ценит в Кате Осадчей.

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