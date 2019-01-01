В одних колготках: Даша Астафьева взбудоражила Сеть пикантными фото

Звезда Playboy Даша Астафьева снялась в одних колготках в сетку.

Популярная украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева не перестает удивлять поклонников горячими образами. Звезда в очередной раз поделилась в соцсети соблазнительными кадрами с новой фотосессии.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько черно-белых кадров, на которых она позирует без нижнего белья в одних колготах в сетку. Эпатажный образ Даша дополнила рукавами-фонариками, колье, очками и туфлями.

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Подписчики Астафьевой принялись активно комментировать ее очередной эксперимент.

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“Это просто вау“, “Ух, какие рукава“, “Есть место где Даша Астафьева выглядит не как богиня?)“, “Без лишних слов. Само совершенство идеальности красоты и сексуальности“, “Эпатажная наша звездочка“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов.

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