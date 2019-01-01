Даша Астафьева ударила учительницу физкультуры

Даша Астафьева приняла участие в "Дети против звезд" и рассказала о конфликте со своей учительницей.

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Сложно представить, что сексуальная певица и актриса, любимица основателя Playboy покойного Хью Хефнера Даша Астафьева не всегда была такой женственной. В детстве она была настоящей пацанкой, и все свободное время проводила с мальчиками во дворе. Вместо традиционных игр в “дочки-матери“ и в куклы, она бегала с пацанами.

“Я росла в мужской компании, – рассказала Даша Астафьева в программе Нового канала “Дети против звезд“, – мне очень хотелось быть своей среди пацанов. Поэтому играла в войнушки. И мужские игры были мне по плечу.

Даша Астафьева Пресс-служба

А однажды, как самая настоящая пацанка, она ударила учительницу физкультуры. О чем призналась ведущему шоу “Дети проти звезд“ Сергею Притуле.

“Прихожу я первого сентября в школу, – вспоминает Даша Астафьева. – Меня вызывают первую метать мяч. Учительница отходит на хорошее расстояние. Я, особо не тренируясь, не напрягаясь, бросаю и попадаю в преподавателя. Урок окончен“.

Даша Астафьева Пресс-служба

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Благо в шоу “Дети против звезд“ Даше не пришлось метать мяч. После такого опыта было бы страшно за ведущего и участников шоу. Однако соревнование ей выбрали не традиционное девчачье. Актриса играла в хоккей на траве. Хоть и проиграла своей 11-летней сопернице Владиславе Бергилевич, но показала себя весьма достойно. Видимо, пацанское детство актрисы прошло не зря.

“Дети против звезд“ – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов.

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