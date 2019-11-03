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Даша Астафьева устроила жаркую фотосессию на столичном паркинге - фото

Комментариев: 1
Звезда Playboy Даша Астафьева показала кадры с недавней фотосессии.
Даша Астафьева устроила жаркую фотосессию на столичном паркинге - фото
Даша Астафьева устроила жаркую фотосессию на столичном паркинге - фото
instagram.com/da_astafieva

Популярная украинская модель, певица и актриса Даша Астафьева часто делиться с поклонниками соблазнительными кадрами с различных фотосессий. На этот раз звезда устроила съемку на столичном паркинге.

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Так, на своей странице в Instagram 34-летняя красотка опубликовала подборку снимков, на которых она продемонстрировала кардинальное изменение образа. На фото Даша запечатлена с длинными волосами. Девушка позирует в серых джинсах со шнуровкой и светлом топе с изображением обнаженного тела.

К провокационному образу Астафьева добавила туфли на каблуках и яркий макияж с акцентом на глаза. Автором фотосессии выступила киевский фотограф Аня Фатеева.

“Обожаю такие наши встречи)
Аня Фатеева: - поснимаем завтра?
я: поснимаем!
Итак, Крыша, Море, Лес у нас уже были...
Его величество Паркинг на этот раз)“, - подписала одну из публикаций Даша Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов.

 

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Теги: Даша Астафьева
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  04.11.2019, 15:23
Оценка:  0
pусский
Я так понял, что бабуська стоя проссалась, а потом присела посрать. Но не понял, зачем она это делает в штаны, неужели всё остальное перепробовала?
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