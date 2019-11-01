Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой

Комментариев: 1
Павел Зибров признался, что связывает его с Дашей Астафьевой.
Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой
instagram.com/pavlo_zibrov

Популярный певец, народный артист Украины Павел Зибров в программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, сделал интригующее заявление.

Читай также: Павло Зибров рассказал, во сколько обошлась ему вторая свадьба

На днях Павел Зибров пришел на премьеру нового фильма, в котором Даша Астафьева сыграла сексапильную учительницу. Во время общения с журналистами “Ранку з Україною“ артист признался, что связывает его с известной красавицей:

“Я люблю Астафьеву! – заявил Павел Зибров в эфире канала “Украина“. – Сколько ночей мы провели с ней вместе, сколько мы коньяка выпили! Почему? Потому что у нас были ночные съемки, было очень холодно, и мы грелись“.

Павел Зибров и Даша Астафьева
Павел Зибров и Даша Астафьева
instagram.com/pavlo_zibrov

Оказалось, актеры пересекались на съемках другой картины. Но воспоминания о зажигательной брюнетке до сих пор греют душу Павла Николаевича.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Павел Зибров, Даша Астафьева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  01.11.2019, 13:06
Оценка:  0
pусский
Не верю, что не поеблись пару аз, я Дашку знаю!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь