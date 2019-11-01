Павел Зибров признался, что связывает его с Дашей Астафьевой.

Павел Зибров рассказал, как грелся по ночам с Дашей Астафьевой instagram.com/pavlo_zibrov

Популярный певец, народный артист Украины Павел Зибров в программе “Ранок з Україною“, которая выходит по будням в 6:30 на канале “Украина“, сделал интригующее заявление.

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На днях Павел Зибров пришел на премьеру нового фильма, в котором Даша Астафьева сыграла сексапильную учительницу. Во время общения с журналистами “Ранку з Україною“ артист признался, что связывает его с известной красавицей:

“Я люблю Астафьеву! – заявил Павел Зибров в эфире канала “Украина“. – Сколько ночей мы провели с ней вместе, сколько мы коньяка выпили! Почему? Потому что у нас были ночные съемки, было очень холодно, и мы грелись“.

Павел Зибров и Даша Астафьева instagram.com/pavlo_zibrov

Оказалось, актеры пересекались на съемках другой картины. Но воспоминания о зажигательной брюнетке до сих пор греют душу Павла Николаевича.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева рассказала, что помогло ей избавиться от комплексов.

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